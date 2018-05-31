Следователи вычислили, что водитель Audi, протаранивший VW с 19-летней жительницей г.Волковыск, летел 133 км/ч в черте города





В ночь с 26 на 27 ноября прошлого года на перекрестке в Бресте столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat . Удар был настолько сильным, что один из автомобилей отбросило на мачту уличного освещения, она упала, обе машины получили серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали шесть человек. Момент удара был зафиксирован на видео, пишет newgrodno.by .

«Примерно в 00:47 житель Бреста — молодой человек 1986 года рождения — управлял Audi, на котором двигался со скоростью около 133 км/ч, — к такому выводу пришли в СК. — Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового спирта в крови составляла 2,58 промилле) и перевозил двух пассажиров, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности. При запрещающем красном сигнале светофора он не остановился перед стоп-линией, а продолжил движение с прежней скоростью. При возникновении препятствия для движения в виде встречного автомобиля „Фольксваген“, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, обвиняемый не предпринял меры к снижению скорости и перестроился в крайнюю правую полосу, где и произошло столкновение, после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору».



