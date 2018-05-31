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Следователи вычислили, что водитель Audi, протаранивший VW с 19-летней жительницей г.Волковыск, летел 133 км/ч в черте города

01.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Следователи вычислили, что водитель Audi, протаранивший VW с 19-летней жительницей г.Волковыск, летел 133 км/ч в черте города

В ночь с 26 на 27 ноября прошлого года на перекрестке в Бресте столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. Удар был настолько сильным, что один из автомобилей отбросило на мачту уличного освещения, она упала, обе машины получили серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали шесть человек. Момент удара был зафиксирован на видео, пишет newgrodno.by.

«Примерно в 00:47 житель Бреста — молодой человек 1986 года рождения — управлял Audi, на котором двигался со скоростью около 133 км/ч, — к такому выводу пришли в СК. — Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового спирта в крови составляла 2,58 промилле) и перевозил двух пассажиров, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности. При запрещающем красном сигнале светофора он не остановился перед стоп-линией, а продолжил движение с прежней скоростью. При возникновении препятствия для движения в виде встречного автомобиля „Фольксваген“, который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, обвиняемый не предпринял меры к снижению скорости и перестроился в крайнюю правую полосу, где и произошло столкновение, после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору».

Следователи вычислили, что водитель Audi, протаранивший VW с 19-летней жительницей г.Волковыск, летел 133 км/ч в черте города

Пассажиру Audi были причинены тяжкие телесные повреждения, а водителю и двум пассажирам Volkswagen — менее тяжкие. В процессе исследований установлено, что до момента совершения ДТП в обоих случаях рулевое управление и тормозная система автомобилей находились в исправном состоянии, то есть не могли стать причиной происшествия. Действия водителя Audi квалифицированы по ч. 4 ст. 317 УК РБ (нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Onliner.by.

 

 

 

 

Жуткое ДТП в Бресте: шесть пострадавших, среди которых волковычанка, двое в коме

 

 

 

 

 
Теги: Брест
 
 
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В ночь с 26 на 27 ноября прошлого года на перекрестке в Бресте столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. Удар был настолько сильным, что один из автомобилей...
 
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