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В Беларуси создают «секторальный совет» по ИТ-образованию

01.06.2018 12:58 — Разное | dev.by  
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Министр образования Игорь Карпенко сообщил о создании белорусского секторального совета по вопросам образования в ИТ-сфере, пишет БелТА.

В Беларуси создают «секторальный совет» по ИТ-образованию

Организацию создают на базе Министерства образования, Министерства связи и информатизации, а также Парка высоких технологий. Карпенко отметил, что совет займётся анализом ИТ-образования в Беларуси — как в школах, так и в учебных заведениях более высокого уровня.

«Возможно, есть смысл отказаться от жесткого учебного плана по курсу информатики в средней школе. Может быть, стоит выработать какой-то список компетенций, которыми должен обладать учащийся, заканчивая общую среднюю школу», — отметил министр.

Игорь Карпенко считает, что секторальный совет «должен сыграть важную роль в приближении содержания образования к ИТ-сектору». По его словами, неоторые резиденты ПВТ обсуждают с представителями министерства способы совершенствования образовательных программ.

 
 
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Министр образования Игорь Карпенко сообщил о создании белорусского секторального совета по вопросам образования в ИТ-сфере, пишет БелТА. Читать далее
 
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