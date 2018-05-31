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ЕС готовит решительный ответ на введённые США пошлины на сталь и алюминий
Об этом сообщила канцлер ФРГ. По словам Ангелы Меркель, действия Вашингтона не отвечают правилам Всемирной торговой организации.
Ранее в Евросоюзе уже заявили о подготовке жёстких ответных мер. В частности, о планах ограничить американский импорт. Напомним, новые пошлины для ЕС, Канады и Мексики введены с полуночи.
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Об этом сообщила канцлер ФРГ. По словам Ангелы Меркель, действия Вашингтона не отвечают правилам Всемирной торговой организации.
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