ЕС готовит решительный ответ на введённые США пошлины на сталь и алюминий

Об этом сообщила канцлер ФРГ. По словам Ангелы Меркель, действия Вашингтона не отвечают правилам Всемирной торговой организации.

Ранее в Евросоюзе уже заявили о подготовке жёстких ответных мер. В частности, о планах ограничить американский импорт. Напомним, новые пошлины для ЕС, Канады и Мексики введены с полуночи.