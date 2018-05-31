Руководитель пограничного спецназа возглавит госинспекцию по охране животного мира

Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа, сообщает агентство БелТА.

Ю.Тертель присутствовал сегодня на мероприятии во время посещения главой государства пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе. Обращаясь к нему, А.Лукашенко подчеркнул: "В госинспекции необходимо навести железный порядок".

Как сообщалось, 2 мая указом президента за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях от занимаемых должностей были освобождены начальник Госинспекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.