Болельщики, следующие на ЧМ по футболу через Беларусь, могут предоставить электронную версию Fan ID – ГПК

Иностранцы, которые будут следовать транзитом в Россию через Беларусь на ЧМ по футболу без оригинала паспорта болельщика, должны будут предоставить пограничникам электронную версию этого документа.

"Мы понимаем, что у иностранных граждан, которые будут въезжать к нам и следовать в Россию в первый раз, таких документов (паспорта болельщика - ИФ), возможно, не будет, потому что они выдаются на территории Российской Федерации. Соответственно, они могут распечатать электронный вариант этого документа, который они получают при регистрации через интернет", - сказал заместитель начальника управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси Александр Шпиленя журналистам в пятницу в Минске.

Кроме этого, в соответствии с подписанным Минском и Москвой соглашением, российская сторона будет предоставлять Беларуси сведения о выдаче паспорта болельщика иностранному гражданину, которые включают в себя номер и статус документа, дату рождения человека, гражданство. "То есть у нас кроме прочего еще будет еще определенная база данных", - заметил А.Шпиленя.

Представитель ГПК также сообщил, что в дни ожидаемого увеличения потока болельщиков, следующих через Беларусь, в пунктах пропуска будут усилены смены. В ряде из них, где позволяет инфраструктура, для болельщиков будут выделены отдельные каналы.

Как сообщалось, Беларусь и Россия подписали 29 мая в Минске межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

В соответствии с документом, иностранные граждане, имеющие карту болельщика (Fan ID), смогут въезжать, временно пребывать и следовать транзитом через Беларусь в безвизовом порядке в Россию на чемпионат мира по футболу в период с 4 июня по 25 июля. В свою очередь Россия предоставит в 2019 году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранных болельщиков, которые будут следовать на II Европейские игры в Минск. Соглашение вступило в силу 1 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.