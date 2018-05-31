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День Швеции пройден на площади Свободы в Минске 2 июня
На площади Свободы в Минске 2 июня пройдет День Швеции, сообщили порталу
В центральном дворике отеля "Монастырский" (вход с улицы Кирилла и Мефодия) флагман шведской бытовой техники Electrolux устроит собственный гастрономический театр, в котором пройдут мастер-классы по приготовлению блюд шведской кухни с применением самых передовых технологий, доступных каждому. В перерывах между мастер-классами гостей театра ждут розыгрыши продукции Electrolux.
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На площади Свободы в Минске 2 июня пройдет День Швеции, сообщили порталу www.interfax.by организаторы.
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