День Швеции пройден на площади Свободы в Минске 2 июня

На площади Свободы в Минске 2 июня пройдет День Швеции, сообщили порталу www.interfax.by организаторы.

В центральном дворике отеля "Монастырский" (вход с улицы Кирилла и Мефодия) флагман шведской бытовой техники Electrolux устроит собственный гастрономический театр, в котором пройдут мастер-классы по приготовлению блюд шведской кухни с применением самых передовых технологий, доступных каждому. В перерывах между мастер-классами гостей театра ждут розыгрыши продукции Electrolux.