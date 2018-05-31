|
«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)
Новости Канады. 28 мая в социальных сетях было опубликовано видео с мускулистым котом из Квебека. У «силача» даже появилась своя страница в Twitter.
«Каждый день я думаю об этом коте-качке, которого я встретила в прошлом году», –
На страницу кота в соцсети подписались более 17 тысяч человек. Он так понравился пользователям, что всего за несколько дней интернет наполнился мемами с этим животным и множеством комментариев к его фото.
«Омг, что у него за тренировки?»,
«Вы только представьте, если этот кот будет попрошайничать в пять утра. Он попросту выбьет дверь»,
«Чем владельцы кота его кормят? Стероидами?»,
«Этот кот более мускулистый, чем я»,
«Вот это да! Во сколько же ему обошёлся личный тренер?»,
«Да там же ни капли жира, сплошные мышцы… Этот кот – качок!».
Как
Осенью прошлого года в сети набрал популярность ролик с хаски.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. 28 мая в социальных сетях было опубликовано видео с мускулистым котом из Квебека. У «силача» даже появилась своя страница в Twitter. «Каждый день я...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)