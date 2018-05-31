Гиперкар из кирпичиков: теперь из кубиков Lego можно собрать Bugatti Chiron

В Международный день защиты детей датский производитель конструкторов провел презентацию нового комплекта для сборки гиперкара Bugatti Chiron.





Lego уже достаточно давно создает официальные сборочные наборы различных породистых спорткаров, включая Mercedes, McLaren, Ferrari и Porsche, так что появление в линейке конструкторов новейшего Bugatti оставался лишь вопросом времени.





Со сборкой экземпляра в масштабе 1:8 придется повозиться некоторое время — набор для Chiron включает 3599 деталей. Для сравнения — представленный Lego пару лет назад кит для сборки Porsche 911 GT3 RS включал «лишь» 2704 элемента. Готовая модель купе Bugatti (каждой такой игрушке присвоен уникальный серийный номер) насчитывает 56 см в длину, 25 см в ширину 14 см в высоту. Среди «фишек» Chiron от Lego — подвижные поршни мотора W16 и отдельный ключ для изменения положения заднего антикрыла (у реального автомобиля он активирует специальный скоростной режим).

Просят за игрушечный гиперкар от Lego почти 350 долларов — по сравнению со стоимостью настоящего Chiron набор отдают фактически даром!