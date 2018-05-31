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Дела Шеремета: генпрокурор Украины заявил, что продвижения нет
В следствии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета нет видимых результатов. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1.
По его словам, "следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий", которые сейчас прорабатываются, передает
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В следствии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета нет видимых результатов. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1.
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