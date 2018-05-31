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Беларусь не против участия Индии в совместном производстве сложных удобрений

01.06.2018 13:20 — Разное | Партизан  
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Беларусь готова рассматривать вопросы участия Индии в производстве сложных удобрений, заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на встрече с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур

Беларусь лидирует по поставкам калийных удобрений на индийский рынок. "Мы можем рассматривать вопросы не только продажи калийных удобрений, но и возможного участия индийской стороны в производстве сложных удобрений", - сказал Михаил Мясникович. 

Он добавил, что эта тема не исключается в переговорном процессе с индийскими партнерами. "У нас есть четкие намерения активного углубления в калийной сфере и минеральных удобрений в целом", - отметил спикер.

Михаил Мясникович сообщил, что действующий контракт на поставку белорусских калийных удобрений в Индию заканчивается в ближайшие месяцы. В июне, по его словам, начинается работа над новым - на 2018-2019 годы, передает БелТА

 
 
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Беларусь готова рассматривать вопросы участия Индии в производстве сложных удобрений, заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по...
 
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