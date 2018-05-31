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Невероятно: сбитый во время Афганской войны советский летчик найден живым

01.06.2018 13:09 — Разное | Партизан  
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Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив.

Найденный мужчина пока находится в Афганистане, сообщил РИА Новости руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал собеседник агентства.

Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно, даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации", — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.

По его словам, летчик хочет вернуться и организация сейчас работает над установлением его личности и возможности возвращения на родину.


Война в Афганистане

В конце 70-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового  руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.

В декабре 1979 года руководство СССР приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана. Пребывание советских войск в Афганистане продолжалось до 1989 года.

За это время в Афганистане приняли участие в войне около 620 тысяч военнослужащих. Общие советские потери официально составили около 14,5 тысяч человек.

По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.

 
Теги: Новости
 
 
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Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив.
 
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