Невероятно: сбитый во время Афганской войны советский летчик найден живым

РИА Новости руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Найденный мужчина пока находится в Афганистане, сообщилруководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.





"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал собеседник агентства.





Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.





Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.





"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно, даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации", — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.





По его словам, летчик хочет вернуться и организация сейчас работает над установлением его личности и возможности возвращения на родину.









Война в Афганистане





В конце 70-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.





В декабре 1979 года руководство СССР приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана. Пребывание советских войск в Афганистане продолжалось до 1989 года.





За это время в Афганистане приняли участие в войне около 620 тысяч военнослужащих. Общие советские потери официально составили около 14,5 тысяч человек.





По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.