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Правительство Испании отправили в отставку. Впервые в истории

01.06.2018 12:54 — Разное | Партизан  
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Впервые в истории Испании депутаты парламента выразили вотум недоверия действующему правительству.

Теперь премьер-министром страны вместо лидера правоцентристской Народной партии (НП) Мариано Рахоя станет социалист Педро Санчес. Он уже пообещал наладить диалог с властями Каталонии, а также провести досрочные выборы. Между тем члены правившей до сегодняшнего дня Народной партии предупреждают, что теперь Испанию ждет период нестабильности, пишет kommersant.ru

Судьба Мариано Рахоя де-факто решилась в четверг, когда его отставку пообещала поддержать Баскская националистическая партия. У нее всего пять мест в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента), но именно этих голосов сторонникам импичмента не хватало. 

«Наше голосование против вотума принесет больше стабильности стране и правительству? Вотумы будут постоянными. Наш голос против не даст больше стабильности. Голосуя за, мы будем более ответственными»,— пояснил позицию партии представитель баскских националистов Аитор Эстебан.

Помимо соратников господина Эстебана и самих инициаторов импичмента — социалистов, против премьера Рахоя и его министров выступили левая популистская партия Podemos («Мы можем»), «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), каталонские демократы (PdeCAT), баскская Bildu, партия Compromis («Компромисс») из Валенсии и националистическая партия Nueva Canarias («Новые Канары»).

Мариано Рахой, похоже, тоже осознал исход голосования еще накануне: в четверг он вместе с ближайшими соратниками почти восемь часов провел в одном из ресторанов в центре Мадрида, обсуждая дальнейшие действия. 

По данным газеты El Pais, в стане «народников» назрел раскол: не все члены партии хотят, чтобы Мариано Рахой сохранил пост их лидера. «Некоторые даже говорят о том, что партия находится на этапе распада. Рахой всегда лично принимал множество решений. Теперь от него ничего не зависит»,— заявил “Ъ” профессор мадридского Университета Карлоса III Хавьер Редондо Роделас. При этом он отметил, что в любом случае партии теперь необходимо «полное обновление».

Причиной вынесения вотума недоверия стал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные члены возглавляемой Мариано Рахоем Народной партии. На прошлой неделе Национальный суд Испании принял решение по так называемому делу Гюртель — расследованию случаев коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в рядах НП. Суд признал виновными 29 из 37 фигурантов дела, которых суммарно приговорили к 351 году тюрьмы. 

При этом саму НП обязали заплатить €245,5 тыс. штрафа за незаконное получение денег во время избирательной кампании в двух муниципалитетах провинции Мадрид в 2003 году. По данным испанских СМИ, Мариано Рахой был в курсе махинаций внутри партии. Между тем в четверг в ходе дебатов господин Рахой не раз напоминал, что ни один член правительства осужден не был и вообще по этому делу не проходил. «А вы, что ли, мать Тереза?» — обращался он при этом к своему сопернику Педро Санчесу.

С 1977 года, когда в Испании прошли первые после падения режима Франсиско Франко свободные выборы, оппозиция трижды пыталась вынести правительству вотум недоверия.
Последний раз это происходило год назад — тогда против Мариано Рахоя выступила партия Podemos. Однако до сегодняшнего дня все эти попытки были неудачными.

Теперь же кресло премьер-министра переходит к 46-летнему лидеру испанских социалистов Педро Санчесу. Последним представителем этой партии на посту главы правительства был Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004–2011 годы). 


Господин Санчес в пятницу заявил, что страна «открывает новую страницу своей демократии». «Новое правительство будет отстаивать интересы всех испанцев. Спасибо за вашу поддержку! Теперь — приступаем к работе»,— заявил он с трибуны парламента еще до голосования.

Политик уже дал понять, какие вопросы будет считать для себя приоритетными. В частности, он пообещал восстановить диалог между центральными властями страны и Каталонией. Новое правительство, как ожидается, не будет пытаться менять одобренный ранее госбюджет, который принимался под руководством «Народной партии» — чтобы, по словам господина Санчеса, «сохранить экономическую стабильность в чрезвычайно сложный момент». Также теперь Испанию, по всей видимости, ждут новые досрочные выборы, но их дата пока неизвестна.

При этом в Народной партии предупреждают, что теперь Испанию ждет период нестабильности. А будущее правительство «народники» уже окрестили «правительством Франкенштейна» — такую характеристику Мариано Рахой дал Кабинету министров, который будет сформирован из числа членов партий, поддержавших вотум недоверия. С идеологической точки зрения они придерживаются разных позиций, и едва ли не все, что их объединяет,— это желание перемен и нелюбовь к Народной партии.

 
 
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Впервые в истории Испании депутаты парламента выразили вотум недоверия действующему правительству.
 
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