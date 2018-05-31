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Лукашенко сегодня посещает белорусско-украинскую границу

01.06.2018 13:13 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко сегодня посещает белорусско-украинскую границу

Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брестскую область. Президент планирует познакомится с обеспечением пограничной безопасности нашей страны.

Глава государства намерен посетить пограничную заставу «Дивин», которая находится в ведении Пинского погранотряда, информирует пресс-служба президента.

Александру Лукашенко представят образцы специальной техники, используемой в органах пограничной службы. Кроме этого, президента интересует, как организована работа на заставе и  какие тут созданы условия для жизни и быта пограничников.

К слову, пограничники начали нести службу на заставе «Дивин» в прошлом году.

Пограничная застава охраняет сухопутный участок государственной границы с Украиной, протяженностью более 23 км. Он расположен на территории Дивинского и Повитьевского сельских исполкомов. Здесь находятся 7 населенных пунктов (Дивин, Липово, Леликово, Оса, Ореховский, Клетыще, Повитье), в которых проживает более 7 тыс. жителей.

 
 
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Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брестскую область. Президент планирует познакомится с обеспечением пограничной безопасности нашей...
 
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