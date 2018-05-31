За победу - $4000. Чемпионка мира по бильярду о доходах в своем виде спорта

Борисовчанка Екатерина Перепечаева в апреле этого года стала чемпионкой мира по бильярдному спорту в разделе «Динамичная пирамида». В финале турнира в Алматы она со счетом 5:2 обыграла главного претендента на победу - россиянку Диану Миронову. По возвращении в Беларусь Екатерина дала интервью «АиФ», в котором рассказала, сколько ей заплатили за победу на турнире, в каком белорусском городе изготавливаются лучшие кии в Европе и что ее связывает со звездой фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало.

Кстати Динамичная пирамида - разновидность бильярда, в которой на столе находятся 15 шаров и один биток. Цель игры - раньше соперника забить 8 шаров.

- Екатерина, ваша соперница Диана Миронова во время решающего поединка периодически «зависала» в телефоне. Разве это не запрещено?

- Правила запрещают использовать телефоны во время матча. Диана не могла об этом не знать, тем более что судьи перед игрой нас предупредили. Но по ходу игры у неё, видимо, что-то пошло не так, и, чтобы отвлечься, она достала свой мобильный. Арбитр замечания не сделал.

- Вы сдержанно отреагировали на свою победу. Почему?

- Я старалась сохранять спокойствие на протяжении всего турнира. До последнего момента не была уверена, что удастся победить. Когда решающий шар все-таки упал в лузу, я одновременно и обрадовалась, и растерялась.

Бильярд нельзя назвать эмоциональным видом спорта. Он для сдержанных и хладнокровных людей. Когда начинаешь проявлять эмоции, тем самым даешь в руки сопернику оружие против себя. Например, если я вижу, что у моего противника игра не идет и он начинает нервничать, я могу поставить закрытую позицию, чтобы вынудить его ошибаться еще больше и потерять контроль над ситуацией.

Болеет за БАТЭ

- В мире белорусского спорта Борисов уже стал ассоциироваться с бильярдом?

- Бильярд у нас всегда был на высоте: местная школа русского бильярда считается одной из самых сильных. Кроме того, после Чемпионата мира меня стали узнавать на улицах. Так что, думаю, ответ на ваш вопрос - «да».

Вообще есть три топовых вида спорта для Борисова: бильярд, штанга (благодаря олимпийскому «золоту» Арямнова) и, конечно, футбол.

- Вы сами болеете за борисовский БАТЭ?

- В прошлом году даже покупала абонемент на их матчи. Сейчас игры не посещаю постоянно, но за результатами слежу.

Призовые

- Какие призовые на Чемпионате мира по бильярду?

- За первое место мне выплатили 4 тысячи долларов. Для сравнения: чемпион мира среди мужчин получил около 10 тыс. В вопросе призовых у нас гендерное неравенство.

- Профессиональный бильярдист в Беларуси может быть обеспеченным человеком?

- Бильярд - не денежный вид спорта, хотя игрок высокого уровня всегда заработает на хлеб с маслом. Деньги на жизнь дает тренерская работа. Чтобы иметь возможность что-то отложить, съездить на отдых, нужно активно участвовать в коммерческих турнирах. В Беларуси они проходят редко, около 3-4 раз в год (речь идет о турнирах по пирамиде, или русскому бильярду. - Прим.), призовой фонд обычно не превышает 500 долларов. В России турниры проводят чаще, там призы начинаются с 1000 долларов. Среднестатистический белорусский игрок в русский бильярд в год может заработать на турнирах около 10 тысяч долларов.

- Велики ли затраты спортсмена?

- Если не считать транспортных расходов, нет. Профессиональный кий стоит около 200-350 долларов. К слову, одни из лучших в Европе киёв делает борисовский мастер Сергей Каюков. Около 40-50 долларов стоит тубус для кия, 5-10 долларов уходят на перчатки и мел.

Комментатор

- Однажды вы попробовали себя в роли комментатора спортивного матча. О чем идет речь?

- Я участвовала в одном из коммерческих турниров в Финляндии, который проходил на базе крупного гостиничного комплекса. В то время там с семьей отдыхал известный финский актер Вилле Хаапасало. Чтобы привлечь внимание к турниру, организаторы предложили Вилле сыграть с одной из титулованных участниц - моей недавней соперницей Дианой Мироновой. Меня попросили комментировать.

- Как прошло?

- Диана, конечно, показала класс, но победителя определять не стали - сошлись на том, что «победила дружба». Вилле много юморил, и все остались довольны. Считаю, что со своей журналистской миссией я справилась.

- Вы не задумывались над тем, чтобы попробовать себя в роли комментатора на белорусском телевидении? Может, бильярд у нас стали бы показывать чаще.

- Не думала об этом, но идея мне нравится. Если Белтелерадиокомпания предложит сотрудничество, обещаю серьезно над этим подумать.