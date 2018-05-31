Прямые телефонные линии в субботу

В эту субботу, 2 июня, пройдут сразу две прямые телефонные линии.

2 июня, в субботу, начальник Минского областного управления департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Царук Олег Вячеславович проведет прямую телефонную линию с гражданами Минской области. Вопросы, касающиеся деятельности Минского областного управления, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу можно задать по телефону 8 (017) 360-18-97. Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.

А также в этот же день начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Хоменко Сергей Николаевич проведет прямую телефонную линию с гражданами. Вопросы, касающиеся деятельности Департамента охраны МВД Республики Беларусь, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу можно задать по телефону 8 (017) 218-55-30. Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.



