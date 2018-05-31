В Уганде приняли закон о налоге на пользование соцсетями

В Уганде приняли закон о налоге на пользование социальными сетями. Об этом сообщил спикер угандийского парламента, передает Reuters.

По его словам, соответствующий закон был принят в среду, 30 мая, и вступит в силу в следующем финансовом году, а именно в июле. Теперь за использование таких социальных сетей, как Facebook, Twitter, и мессенджер WhatsApp пользователь должен будет платить 200 шиллингов ($ 0,05) в день. В Министерстве финансов рассказали, что плату будут взимать через мобильных операторов. Пользование соцсетями будет регистрироваться через сим-карты.

Би-би-си передает, что решение ввести налог на пользование соцсетями принял президент Уганды Йовери Мусевени, потому что, по его мнению, через них распространяются слухи. Министр финансов Дэвид Бахати сообщил, что в стране повышаются налоги, чтобы оплатить растущий госдолг.

Закон о налоге на пользование соцсетями вызвал критику со стороны правозащитников. Один из представителей местной правозащитной организации и адвокат Николас Опьйо назвал налог «новым инструментом, чтобы удушить свободу самовыражения, которая на поддавалась контролю со стороны государства».