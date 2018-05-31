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В Молодечненском районе семью спасают от борщевика

01.06.2018 13:09 — Разное | UDF  
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Фото: mlyn.by
На даче у Евгения Крука в деревне Бояры Тюрлевского сельсовета Молодечненского района разросся борщевик Сосновского.

Евгений не может самостоятельно справиться с ядовитым растением. Председатель сельсовета Владимир Кушнеревич пообещал помочь, сообщает mlyn.by.

– Борщевик растет сразу за участком и разросся на три-четыре сотки. Стебли настолько толстые, что приходилось вырубать топором. Триммер их не берет. Но, чтобы растение уничтожить, нужно выкапывать его с корнем, а корни тянутся очень глубоко, и справиться с ними тяжело. Хотелось бы знать, есть ли служба, которая занимается уничтожением ядовитого растения. Уверен, что такая проблема беспокоит не только меня, – рассказал Евгений Крук.

В Молодечненском районе семью спасают от борщевика

У Евгения с женой 9-летний сын и 3-летняя дочка. Мужчина переживает за здоровье детей, когда привозит их на дачу. Приходится постоянно следить за сыном и дочкой, чтобы они не получили ожоги борщевиком, ведь он особенно опасен в солнечные дни, которые сейчас установились.

Тюрлевский сельсовет наиболее подвержен нашествию борщевика в Молодечненском районе. Об этом рассказал председатель Тюрлевского сельского исполнительного комитета Владимир Кушнеревич.

– Мы постоянно его выкашивали, – рассказывает Владимир Кушнеревич. – Но два-три человека, которые косили борщевик на территории сельсовета, существенного эффекта не добивались. Два года назад одна из минских организаций выиграла тендер на уничтожение борщевика в Молодечненском районе ядохимикатами. И вот уже на протяжении этих двух лет эффект очевиден. Бригада этой организации и сейчас работает в нашем сельсовете. Единственный недостаток в уничтожении растения ядовитыми веществами в том, что борщевик любит влагу. Он тянется к воде, а распылять ядохимикаты возле водоемов запрещено.

Владимир Кушнеревич просит жителей деревень по мере возможности самим бороться с борщевиком на своих приусадебных участках. Делать это нужно пораньше весной, не дожидаясь, пока ядовитое растение вымахает в рост человека.

– До каждого приусадебного участка работники, уничтожающие борщевик в масштабах района, конечно же, не дойдут. Но коль уж семья Евгения Крука обратилась к прессе, мы этой семье поможем, – сказал Владимир Кушнеревич.

 
 
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На даче у Евгения Крука в деревне Бояры Тюрлевского сельсовета Молодечненского района разросся борщевик Сосновского.
 
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