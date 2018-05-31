В Молодечненском районе семью спасают от борщевика

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Евгений не может самостоятельно справиться с ядовитым растением. Председатель сельсовета Владимир Кушнеревич пообещал помочь, сообщает– рассказалУ Евгения с женой 9-летний сын и 3-летняя дочка. Мужчина переживает за здоровье детей, когда привозит их на дачу. Приходится постоянно следить за сыном и дочкой, чтобы они не получили ожоги борщевиком, ведь он особенно опасен в солнечные дни, которые сейчас установились.Тюрлевский сельсовет наиболее подвержен нашествию борщевика в Молодечненском районе. Об этом рассказал председатель Тюрлевского сельского исполнительного комитетарассказывает Владимир Кушнеревич.Владимир Кушнеревич просит жителей деревень по мере возможности самим бороться с борщевиком на своих приусадебных участках. Делать это нужно пораньше весной, не дожидаясь, пока ядовитое растение вымахает в рост человека.сказал Владимир Кушнеревич.