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Кто лишится сотовой связи с начала лета
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
С 1 июня 2018 года вступят в силу поправки в закон "О связи". Документ обязал сотовых операторов блокировать абонентов, личность которых они не смогли идентифицировать. По экспертным оценкам, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов.
Кого коснутся новые правила?
Абонентам нужно вспомнить, как у них появился действующий номер мобильного телефона. Если номер был предоставлен компанией вместе с корпоративным тарифом или предприятием, которого уже не существует, велика вероятность его блокировки. Также проблемы могут возникнуть у тех людей, кто купил сим-карту с рук, не предоставляя свои документы, или пользуется корпоративным тарифом от предприятия, которое не передавало компании связи сведения об абоненте.
Что будут проверять сотовые операторы?
Поправки в закон обязывают компании связи проверять достоверность сведений о каждом абоненте. Оператор должен установить фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер паспорта клиента. Эти данные уже есть у операторов, если договор о предоставлении услуг связи оформлял сам человек.
Но многие фирмы, предоставлявшие сотрудникам номера по корпоративным тарифам, такие данные не передавали. И теперь мобильный оператор должен проверить актуальность уже имеющихся сведений, а также дополнительно удостовериться в правильности новых, рассказали ТАСС в пресс-службе "Мегафона".
А если информация о корпоративных клиентах покажется оператору недостаточной?
Если данные об абонентах окажутся некорректными, предоставление услуг связи им будет приостановлено.
Кроме того, даже если номер такого человека не будет заблокирован, то пополнить счет самостоятельно после 1 июня он не сможет. Платежи за клиентов, по которым нет данных, могут проводиться только через расчетный счет компании — корпоративного клиента.
Как компании связи будут проверять данные о пользователях?
Сотовые операторы проверят достоверность информации о клиенте с помощью доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказали ТАСС в компании Yota. Также проверку будут осуществлять сотрудники оператора в собственных каналах продаж и обслуживания.
В случае приобретения сим-карты в партнерских точках продаж партнеры должны будут передать данные мобильному оператору. Если они не будут переданы посредником, то услуги связи будут недоступны.
Также если сведения будут переданы, но в результате проверки окажутся недостоверными, то пользователю будет направлено СМС с просьбой подтвердить информацию о нем на точке продаж Yota или уточнить паспортные данные в офисе оператора.
Как действовать пользователям?
"Мы рекомендуем обратиться с паспортом в ближайший офис "Билайн" для внесения корректной информации", — сообщили ТАСС в компании "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн").
В "Мегафоне" отметили, что компания в большинстве случаев осуществляет проверку достоверности сведений автоматически, с использованием государственных информационных систем. Если такая проверка окажется невозможной или подтвердить данные о клиенте не удастся, пользователь сможет предоставить информацию о себе в личном кабинете, пояснили в пресс-службе компании.
Оператор Tele2 информирует своих клиентов о необходимости проверить данные с помощью СМС, рассказали в пресс-службе компании. "Мы просим пользователей, получивших такое оповещение, обратиться в салон связи Tele2 с паспортом для сверки информации", — добавили в компании.
В МТС сообщили, что компания провела СМС-рассылку и обзвон пользователей-физлиц, номера которых принадлежат юрлицам. Им предложено предоставить свои паспортные данные дистанционно, перейдя по зашифрованной ссылке на сайт компании. Также можно обратиться в любой офис оператора.
Что делать, если номер все же был заблокирован?
Если услуги связи приостановлены, то человек должен подтвердить данные о себе любым удобным способом: через личный кабинет на сайте сотового оператора, с помощью службы поддержки компании или при личном визите в офис компании.
Также инструкция о порядке действий в случае блокировки номера может быть направлена клиенту по СМС.
Что делать, если предприятия, выдавшего сим-карту, уже не существует?
Нужно обратиться в офис сотового оператора и переоформить телефонный номер на себя.
Что будет с абонентами, которые купили сим-карты у посредников?
Скорее всего, продавец не предоставил сотовому оператору данные абонента и номер. И если у компании возникнут сомнения в достоверности информации о клиенте, он приостановит оказание услуг, пояснили в пресс-службе МТС.
Абоненту нужно обратиться в офис своего сотового оператора и переоформить номер на себя или же поменять его, зарегистрировав на свое имя.
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Мобильные операторы с 1 июня должны будут отключить абонентов, чью личность они не могут подтвердить.
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