Кто лишится сотовой связи с начала лета

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Кого коснутся новые правила?

Что будут проверять сотовые операторы?

А если информация о корпоративных клиентах покажется оператору недостаточной?

Как компании связи будут проверять данные о пользователях?

Как действовать пользователям?

Что делать, если номер все же был заблокирован?

Что делать, если предприятия, выдавшего сим-карту, уже не существует?

Что будет с абонентами, которые купили сим-карты у посредников?

С 1 июня 2018 года вступят в силу поправки в закон "О связи". Документ обязал сотовых операторов блокировать абонентов, личность которых они не смогли идентифицировать. По экспертным оценкам, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов.Абонентам нужно вспомнить, как у них появился действующий номер мобильного телефона. Если номер был предоставлен компанией вместе с корпоративным тарифом или предприятием, которого уже не существует, велика вероятность его блокировки. Также проблемы могут возникнуть у тех людей, кто купил сим-карту с рук, не предоставляя свои документы, или пользуется корпоративным тарифом от предприятия, которое не передавало компании связи сведения об абоненте.Поправки в закон обязывают компании связи проверять достоверность сведений о каждом абоненте. Оператор должен установить фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер паспорта клиента. Эти данные уже есть у операторов, если договор о предоставлении услуг связи оформлял сам человек.Но многие фирмы, предоставлявшие сотрудникам номера по корпоративным тарифам, такие данные не передавали. И теперь мобильный оператор должен проверить актуальность уже имеющихся сведений, а также дополнительно удостовериться в правильности новых, рассказали ТАСС в пресс-службе "Мегафона".Если данные об абонентах окажутся некорректными, предоставление услуг связи им будет приостановлено.Кроме того, даже если номер такого человека не будет заблокирован, то пополнить счет самостоятельно после 1 июня он не сможет. Платежи за клиентов, по которым нет данных, могут проводиться только через расчетный счет компании — корпоративного клиента.Сотовые операторы проверят достоверность информации о клиенте с помощью доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказали ТАСС в компании Yota. Также проверку будут осуществлять сотрудники оператора в собственных каналах продаж и обслуживания.В случае приобретения сим-карты в партнерских точках продаж партнеры должны будут передать данные мобильному оператору. Если они не будут переданы посредником, то услуги связи будут недоступны.Также если сведения будут переданы, но в результате проверки окажутся недостоверными, то пользователю будет направлено СМС с просьбой подтвердить информацию о нем на точке продаж Yota или уточнить паспортные данные в офисе оператора."Мы рекомендуем обратиться с паспортом в ближайший офис "Билайн" для внесения корректной информации", — сообщили ТАСС в компании "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн").В "Мегафоне" отметили, что компания в большинстве случаев осуществляет проверку достоверности сведений автоматически, с использованием государственных информационных систем. Если такая проверка окажется невозможной или подтвердить данные о клиенте не удастся, пользователь сможет предоставить информацию о себе в личном кабинете, пояснили в пресс-службе компании.Оператор Tele2 информирует своих клиентов о необходимости проверить данные с помощью СМС, рассказали в пресс-службе компании. "Мы просим пользователей, получивших такое оповещение, обратиться в салон связи Tele2 с паспортом для сверки информации", — добавили в компании.В МТС сообщили, что компания провела СМС-рассылку и обзвон пользователей-физлиц, номера которых принадлежат юрлицам. Им предложено предоставить свои паспортные данные дистанционно, перейдя по зашифрованной ссылке на сайт компании. Также можно обратиться в любой офис оператора.Если услуги связи приостановлены, то человек должен подтвердить данные о себе любым удобным способом: через личный кабинет на сайте сотового оператора, с помощью службы поддержки компании или при личном визите в офис компании.Также инструкция о порядке действий в случае блокировки номера может быть направлена клиенту по СМС.Нужно обратиться в офис сотового оператора и переоформить телефонный номер на себя.Скорее всего, продавец не предоставил сотовому оператору данные абонента и номер. И если у компании возникнут сомнения в достоверности информации о клиенте, он приостановит оказание услуг, пояснили в пресс-службе МТС.Абоненту нужно обратиться в офис своего сотового оператора и переоформить номер на себя или же поменять его, зарегистрировав на свое имя.