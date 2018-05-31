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Синоптики передумали: начало июня будет теплым и без дождей

01.06.2018 12:59 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
На ближайшие выходные в Беларуси ожидается теплая погода и преимущественно без осадков. Об этом агентству БЕЛТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Ранее синоптики прогнозировали, что начало июня будет прохладным.

1 июня осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет +3... +9 градусов, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля — 2 градусов мороза. Днем прогнозируется от 18 до 24 со знаком "плюс". По юго-западу страны ночью будет 10-14 со знаком "плюс", днем — до 25-28 градусов выше нуля.

В субботу, 2 июня, также будет преимущественно без осадков. Лишь днем ​​в крайних юго-западных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра ночью покажет от +5 по крайнем юго-востоке до +14 по западу страны. Днем ожидается 23-28 со знаком "плюс".

3 июня также осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет 10-15 тепла, днем ​​ожидается 24-30 градусов выше нуля.

В понедельник очень теплая погода сохранится, но местами ожидаются кратковременные дожди, днем ​​в отдельных районах — грозы. Ночью температура воздуха будет +12... +17, днем — от 24 до 29 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 31 градуса.

 
 
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На ближайшие выходные в Беларуси ожидается теплая погода и преимущественно без осадков.
 
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