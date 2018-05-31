"У нас уже был Geely - у него сейчас ржавые двери"

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"За нарушение правил закупки лица были привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 11.16 "Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)". Это влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. К ответственности были привлечены члены комиссии по госзакупке. Более подробно о размере штрафов не можем сказать. Qashqai остался в райисполкоме".

Недавно мы писали о том, что после жалобы жительницы города Пружаны Комитет госконтроля нашел нарушения законодательства о госзакупках при покупке Nissan Qashqai для председателя Пружанского райисполкома. У читателей сразу же возникли вопросы: как были наказаны виновные и есть ли деньги в бюджете на покупку автобуса для детей-инвалидов?Напомним: в прошлом сентябре Пружанский райисполком обзавелся новым Nissan Qashqai за 51,6 тыс. руб. в комплектации с полным приводом. Жительницу Пружан возмутило, что такая дорогая покупка произошла на фоне отсутствия специального автобуса для детей-инвалидов, который нужен в местном детском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На 1reg.by сообщалось, что должностными лицами райисполкома при описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля Nissan Qashqai, который и был в результате приобретен.Для начала мы связались с Комитетом государственного контроля Брестской области:Набираем телефон Пружанского райисполкома.- рассказывает, управделами Пружанского райисполкома.Мы позвонили и в отдел образования.говорит руководитель отдела образованияТаким образом, деньги на покупку Nissan Qashqai в не самой бедной комплектации и с полным приводом есть, а на переоборудование уже имеющегося автобуса для детей-инвалидов - нет.