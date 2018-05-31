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"У нас уже был Geely - у него сейчас ржавые двери"
Фото с сайта abw.by
Недавно мы писали о том, что после жалобы жительницы города Пружаны Комитет госконтроля нашел нарушения законодательства о госзакупках при покупке Nissan Qashqai для председателя Пружанского райисполкома. У читателей сразу же возникли вопросы: как были наказаны виновные и есть ли деньги в бюджете на покупку автобуса для детей-инвалидов?
Напомним: в прошлом сентябре Пружанский райисполком обзавелся новым Nissan Qashqai за 51,6 тыс. руб. в комплектации с полным приводом. Жительницу Пружан возмутило, что такая дорогая покупка произошла на фоне отсутствия специального автобуса для детей-инвалидов, который нужен в местном детском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На 1reg.by сообщалось, что должностными лицами райисполкома при описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля Nissan Qashqai, который и был в результате приобретен.
Для начала мы связались с Комитетом государственного контроля Брестской области:
"За нарушение правил закупки лица были привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 11.16 "Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)". Это влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. К ответственности были привлечены члены комиссии по госзакупке. Более подробно о размере штрафов не можем сказать. Qashqai остался в райисполкоме".
Набираем телефон Пружанского райисполкома.
"На самом деле у нас не были соблюдены сроки заключения договора, других нарушений не предъявляли, - рассказывает Инна Валентюк, управделами Пружанского райисполкома. - Купили за допустимую указом президента сумму, ни копейки лишней не потратили. Нужен был именно полноприводный автомобиль. Срок эксплуатации машины по закону - 6 лет. Мы же никогда этими рамками не ограничивались, предыдущий автомобиль у председателя эксплуатировался 9 лет. Мы долго ездим на машинах, только недавно продали "Волгу" 2005 года выпуска. Почему Nissan? Это надежный японский автомобиль, прослужит дольше. У нас уже был Geely 2014 года выпуска - у него сейчас ржавые двери. Против Geely Atlas ничего не имеем, это уже совсем другой автомобиль, его тогда просто не было в продаже. А только он из машин отечественной сборки имеет нужный нам полный привод. Что касается автобуса для детей-инвалидов, то это вопрос к отделу образования, спорта и туризма Пружанского районного исполнительного комитета. Они отдельное юрлицо, к их бюджету мы отношения не имеем. У отдела образования большой бюджет, один из самых больших в районе. Мы не указываем им, как распоряжаться средствами. Они получили сумму - мы ее не можем забрать себе. Насколько мне известно, этот вопрос решается. Автобус планируют оборудовать специальным подъемником. Но не могу точно прокомментировать - этот вопрос лучше задайте отделу образования. Да, члены комиссии по госзакупке были оштрафованы. На какие штрафы - комментировать не можем."
Мы позвонили и в отдел образования.
"На сегодня мы рассчитываем стоимость переоборудования имеющегося микроавтобуса. Срок его эксплуатации еще не вышел, - говорит руководитель отдела образования Ирина Козорез. - Переоборудование заключается в оснащении его подъемным механизмом. На сегодняшний день средств на это нет. Когда будут - неизвестно, будем искать. Если средства появятся, переоборудуем автобус в этом году. Пока однозначно ответить не можем. Сколько стоит переоборудование - тоже не можем комментировать, рассчитываем".
Таким образом, деньги на покупку Nissan Qashqai в не самой бедной комплектации и с полным приводом есть, а на переоборудование уже имеющегося автобуса для детей-инвалидов - нет.
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Кого и как наказали за покупку Qashqai для исполкома.
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