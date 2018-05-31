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Беларусь и Индия заинтересованы в новых совместных проектах в области производства медикаментов
О том, как привлечь инвесторов в уже работающие компании, речь шла в парламенте – на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.
Обсудили создание особой экономической зоны, которая бы сконцентрировалась на работе с инвесторами из Южной Азии. Там могли бы разместиться производства. Индийских производителей также интересует увеличение поставок калийных удобрений, химической продукции и сельхозтехники.
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О том, как привлечь инвесторов в уже работающие компании, речь шла в парламенте – на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.
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