​Беларусь и Индия заинтересованы в новых совместных проектах в области производства медикаментов

О том, как привлечь инвесторов в уже работающие компании, речь шла в парламенте – на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.

Обсудили создание особой экономической зоны, которая бы сконцентрировалась на работе с инвесторами из Южной Азии. Там могли бы разместиться производства. Индийских производителей также интересует увеличение поставок калийных удобрений, химической продукции и сельхозтехники.