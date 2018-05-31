Сотни туристов прибывают на Фестиваль национальных культур в Гродно

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Гродно живет ожиданием праздника. Сейчас идут последние приготовления.

С самого утра идут репетиции, устанавливают оборудование и монтируют национальные подворья. Свои площадки готовят и ремесленники. В город прибывают представители диаспор – их в этом году на фестивале будет 37 – от горячих кубинцев до жителей крайнего Севера. Съезжаются в Гродно и сотни туристов.

Александра Буйвидович, турист: «Мы любим отдыхать и ездить по городам, а вот в Гродно никогда не были. Как раз так получилось, что мы попадём на фестиваль и город посмотрим».

Впервые к фестивалю приурочили открытие множества объектов. На одной из центральных улиц сегодня появится памятник основателю города князю Давыду Городенскому, откроется панорамная площадка с видом на Неман для красивых фото. Сюрприз ожидает и 25-тысячного туриста.