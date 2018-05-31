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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия согласовали объемы поставок молока на текущий год "Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару. Осталась официальная церемония...

», – заявил Богданов.Планируется, что Беларусь в этом году поставит в Российскую Федерацию чуть более 3,5 млн т молока, в том числе 55 тыс. т сухого обезжиренного и 17 тыс. т сухого цельного молока.Россия, согласно прогнозным балансам, увеличит в этом году поставки молочной продукции на 24%.