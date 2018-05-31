Президент: мы в процессе определения нашего поведения на белорусско-российской границе

Оценив богатый технический потенциал, которым располагают белорусские пограничники, Александр Лукашенко предупредил: бездумное и необоснованное расходование бюджетных средств даже на охрану границы недопустимо:
- Мы не должны заниматься каким-то формализмом, очковтирательством. И если мы решили именно тем или иным способом обеспечить охрану нашей границы - в таком выборе должен быть рационализм и необходимость. Должны быть результаты такого решения.
В этой связи руководитель страны упомянул неоднозначную ситуацию на белорусско-российской границе, которая все больше теряет свою знаменитую прозрачность из-за действий сопредельной с нами стороны. Президент предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на внутренней границе Союзного государства:
- Если россияне готовы хотят закрыть эту границу - мы к такому варианту готовы. Если хотят поступить как союзники - тем более мы готовы. Поэтому сегодня нам не стоит торопиться в определении собственного формата охраны этой границы - необходимо сперва понять, чего хочет Россия. Об этом я буду вести речь на предстоящем заседании Высшего Госсовета (Союзного государства, который ожидается во второй половине июня в Минске - прим. ред.). По сути сейчас мы находимся в процессе определения нашего поведения на белорусско-российской границе.