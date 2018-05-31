ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент: мы в процессе определения нашего поведения на белорусско-российской границе

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


Читайте также

Лукашенко пограничникам: главное — не обижать простых людей
Оценив богатый технический потенциал, которым располагают белорусские пограничники, Александр Лукашенко предупредил: бездумное и необоснованное расходование бюджетных средств даже на охрану границы недопустимо:

- Мы не должны заниматься каким-то формализмом, очковтирательством. И если мы решили именно тем или иным способом обеспечить охрану нашей границы - в таком выборе должен быть рационализм и необходимость. Должны быть результаты такого решения.

В этой связи руководитель страны упомянул неоднозначную ситуацию на белорусско-российской границе, которая все больше теряет свою знаменитую прозрачность из-за действий сопредельной с нами стороны. Президент предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на внутренней границе Союзного государства:

- Если россияне готовы хотят закрыть эту границу - мы к такому варианту готовы. Если хотят поступить как союзники - тем более мы готовы. Поэтому сегодня нам не стоит торопиться в определении собственного формата охраны этой границы - необходимо сперва понять, чего хочет Россия. Об этом я буду вести речь на предстоящем заседании Высшего Госсовета (Союзного государства, который ожидается во второй половине июня в Минске - прим. ред.). По сути сейчас мы находимся в процессе определения нашего поведения на белорусско-российской границе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотни туристов прибывают на Фестиваль национальных культур в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика