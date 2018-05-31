В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: мы в процессе определения нашего поведения на белорусско-российской границе ...

Оценив богатый технический потенциал, которым располагают белорусские пограничники, Александр Лукашенко предупредил: бездумное и необоснованное расходование бюджетных средств даже на охрану границы недопустимо:В этой связи руководитель страны упомянул неоднозначную ситуацию на белорусско-российской границе, которая все больше теряет свою знаменитую прозрачность из-за действий сопредельной с нами стороны. Президент предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на внутренней границе Союзного государства:(Союзного государства, который ожидается во второй половине июня в Минске - прим. ред.).