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Лукашенко пограничникам: главное — не обижать простых людей

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

Как мы уже сообщали, с 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется пропуск на территорию Полесского лесхоза жителей приграничных населенных пунктов Украины. Этот немаловажный с точки зрения добрососедства факт несет еще и ощутимый экономический аспект. С 2015 года такой сбор дикоросов осуществляется за плату. В результате бюджет нашего Столинского района за эти три года пополнился дополнительно 304 тысячами рублей.

Однако Александр Лукашенко сегодня в ходе посещения заставы «Дивин» акцентировал внимание на ином аспекте. Он призвал пограничников:

- Главное – не обижать людей, простых людей. Они же не виноваты, что единая прежде страна развалилась. За долгие годы они привыкли ходить в эти места по грибы-ягоды. И мы должны учитывать это обстоятельство.

 
 
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Фото: БЕЛТА Как мы уже сообщали, с 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется...
 
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