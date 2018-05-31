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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пограничникам: главное — не обижать простых людей Фото: БЕЛТА Как мы уже сообщали, с 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется...

Как мы уже сообщали, с 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется пропуск на территорию Полесского лесхоза жителей приграничных населенных пунктов Украины. Этот немаловажный с точки зрения добрососедства факт несет еще и ощутимый экономический аспект. С 2015 года такой сбор дикоросов осуществляется за плату. В результате бюджет нашего Столинского района за эти три года пополнился дополнительно 304 тысячами рублей.Однако Александр Лукашенко сегодня в ходе посещения заставы «Дивин» акцентировал внимание на ином аспекте. Он призвал пограничников: