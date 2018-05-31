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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец Фото: БЕЛТА - Выбор "Тор-М2" для охраны АЭС – это оптимальное решение? – интересуюсь у министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова. -...

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