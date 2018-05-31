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Иностранцы для въезда на ЧМ по футболу смогут предъявить распечатку паспорта болельщика - ГПК

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Мы понимаем, что иностранные граждане, которые будут въезжать к нам и следовать в Россию в первый раз, возможно, таких документов (паспортов болельщика) не будут иметь, потому что они выдаются на территории Российской Федерации. Соответственно они могут распечатать электронный вариант этого документа, который они получают при регистрации, и показать в пункте пропуска», – отметил специалист.

По его словам, российская сторона также предоставит Беларуси необходимые сведения о выдаче иностранцам паспортов болельщика, этот процесс уже начался. То есть у белорусских правоохранителей 

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будет еще и база данных, по которой они будут проверять въезжающих иностранцев.

Компетентные органы готовы к пропуску большого числа болельщиков как из Европы в Россию, так и из России в Калининград, где пройдет четыре матча ЧМ по футболу. В крупных пунктах пропуска, где позволяет инфраструктура, будут выделены отдельные каналы для пропуска болельщиков. При необходимости будут увеличиваться смены пограничных нарядов, чтобы без задержки пропускать болельщиков, заявил Шпиленя.

Межправительственное соглашение о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019-м было подписано в Минске 29 мая главами МИД двух стран.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры. 


 
Теги: Минск
 
 
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«Мы понимаем, что иностранные граждане, которые будут въезжать к нам и следовать в Россию в первый раз, возможно, таких документов (паспортов болельщика) не...
 
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