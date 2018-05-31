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Победителями конкурса «Лучший экспортер 2017 года» стали 22 предприятия и организации
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Среди лучших – ОАО «Беларуськалий» и открытое акционерное общество «Белорусская калийная компания», Гродненский мясокомбинат, Брестское ОАО «Санта Бремор», агрокомбинат «Снов» Несвижского района. Вновь подтвердило высокую марку своей продукции ОАО «Бабушкина крынка».
- Наши экспортные позиции держатся на трех китах: качество, доступность, цена, – констатирует заместитель директора холдинга Василий Стасев. – В прошлом году импорт вырос почти на 14 процентов до 187 миллионов долларов. Около 95 процентов продукции поставляется в Россию, но появляются и новые адреса. Так, почти на 900 тысяч долларов в 2017 году отправлено стерилизованного молока и сухой сыворотки в Китай.
Интересно, что за прошедший год общий объем экспорта финалистов конкурса превысил 10 миллиардов долларов. География поставок охватила почти 120 государств.
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Среди лучших – ОАО «Беларуськалий» и открытое акционерное общество «Белорусская калийная компания», Гродненский мясокомбинат, Брестское ОАО «Санта...
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