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Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Согласовано назначения Юрия Тертеля, до настоящего времени являвшегося начальником Отдельной службы активных мероприятий, или так называемого пограничного спецназа. Юрий Тертель был сегодня на мероприятии во время посещения Александром Лукашенко пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе. 

Президент отметил, что в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира нужно навести железный порядок.

Фото: архив БЕЛТА
 
 
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Согласовано назначения Юрия Тертеля, до настоящего времени являвшегося начальником Отдельной службы активных мероприятий, или так называемого...
 
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