В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Согласовано назначения Юрия Тертеля, до настоящего времени являвшегося начальником Отдельной службы активных мероприятий, или так называемого...

Согласовано назначения Юрия Тертеля, до настоящего времени являвшегося начальником Отдельной службы активных мероприятий, или так называемого пограничного спецназа. Юрий Тертель был сегодня на мероприятии во время посещения Александром Лукашенко пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе.Президент отметил, что в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира нужно навести железный порядок.Фото: архив