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Проблем с въездом в города ЧМ по футболу у белорусских перевозчиков быть не должно - Минтранс

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«В настоящий момент этот вопрос еще решается. Сегодня я проводил телефонный разговор с представителями Минтранса России» , — сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Он напомнил, что согласно принятым в России нормативным актам, автобусы и грузовики для въезда в города чемпионата мира по футболу должны быть оснащены российской спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. 

«Сейчас решается вопрос о предоставлении права ПЛАТОНу (российская система взимания платы с перевозчиков – sb.by) навешивания такой аппаратуры на перевозчиков иностранных государств», — отметил Дубина.  

Была проблема с регистрацией в системе ЭРА-ГЛОНАСС (российская государственная система экстренного реагирования при авариях) 

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наших перевозчиков, заявил представитель Минтранса. Но, по информации российской стороны, в настоящий момент возле всех городов, где пройдет ЧМ, находятся оперативные группы по контролю за исполнением данной нормы указа президента России. Непосредственно данными группами будет приниматься решение о пропуске либо непропуске транспорта на территорию этих городов, сказал специалист.  

«Проблем у наших перевозчиков не должно быть. Во всяком случаем мы ситуацию отслеживаем», —подчеркнул Сергей Дубина.

Как сообщалось, с 1 июня по 17 июля в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и с 1 по 30 июня в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск смогут заезжать только автобусы и грузовики, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и отправившие уведомления о въезде. 

Предполагалось, что иностранные перевозчики смогут получить необходиму аппаратуру под залог при въезде на территорию России. 



 
Теги: Минск
 
 
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«В настоящий момент этот вопрос еще решается. Сегодня я проводил телефонный разговор с представителями Минтранса России» , — сообщил начальник...
 
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