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Проблем с въездом в города ЧМ по футболу у белорусских перевозчиков быть не должно - Минтранс
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
«В настоящий момент этот вопрос еще решается. Сегодня я проводил телефонный разговор с представителями Минтранса России» , — сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина на пресс-конференции в пятницу в Минске.
Он напомнил, что согласно принятым в России нормативным актам, автобусы и грузовики для въезда в города чемпионата мира по футболу должны быть оснащены российской спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
«Сейчас решается вопрос о предоставлении права ПЛАТОНу (российская система взимания платы с перевозчиков – sb.by) навешивания такой аппаратуры на перевозчиков иностранных государств», — отметил Дубина.
Была проблема с регистрацией в системе ЭРА-ГЛОНАСС (российская государственная система экстренного реагирования при авариях) наших перевозчиков, заявил представитель Минтранса. Но, по информации российской стороны, в настоящий момент возле всех городов, где пройдет ЧМ, находятся оперативные группы по контролю за исполнением данной нормы указа президента России. Непосредственно данными группами будет приниматься решение о пропуске либо непропуске транспорта на территорию этих городов, сказал специалист.
«Проблем у наших перевозчиков не должно быть. Во всяком случаем мы ситуацию отслеживаем», —подчеркнул Сергей Дубина.
Как сообщалось, с 1 июня по 17 июля в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и с 1 по 30 июня в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск смогут заезжать только автобусы и грузовики, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и отправившие уведомления о въезде.
Предполагалось, что иностранные перевозчики смогут получить необходиму аппаратуру под залог при въезде на территорию России.
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«В настоящий момент этот вопрос еще решается. Сегодня я проводил телефонный разговор с представителями Минтранса России» , — сообщил начальник...
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