В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура Светлогорска выявила нарушения в вопросах безопасности учащихся в некоторых школах Были выявлены разбитые стекла, проклеенные скотчем. В школьных туалетах, куда также заглянули проверяющие, не везде нашли средства гигиены. Обратили...

Были выявлены разбитые стекла, проклеенные скотчем. В школьных туалетах, куда также заглянули проверяющие, не везде нашли средства гигиены. Обратили внимание и на спортивное оборудование: его уборка зачастую не проводится. Что касается разделения занятий для ребят с учетом состояния здоровья, то и здесь не все благополучно. Так, в одной из школ мальчик, имеющий справку о том, что должен заниматься физкультурой в специальной группе, занимался вместе со всеми., — сообщают в районной прокуратуре.Впереди лето, время ремонтов в учебных заведениях, а значит, все проблемы должны быть устранены к следующему учебному году.По данным прокуратуры Светлогорского района, за I квартал 2018 года медицинскими учреждениями края зарегистрированы 384 случая травм, отравлений и других последствий у детей в возрасте до 17 лет. В 2016 году в учреждениях образования травмированы 6 несовершеннолетних, в 2017 году — 9, за три месяца 2018 года — двое учащихся. Большинство травм случились на уроках физкультуры.