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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На «олимпийке» россиянин на Audi врезался в погрузчик и погиб ДТП произошло в четверг, 31 мая, около полудня недалеко от деревни Голубы Борисовского района. По предварительным данным, 50-летний россиянин на Audi следовал по...

ДТП произошло в четверг, 31 мая, около полудня недалеко от деревни Голубы Борисовского района. По предварительным данным, 50-летний россиянин на Audi следовал по «олимпийке» и на 462-м километре трассы влетел в погрузчик, стоявший на обочине.Водитель легкового авто получил серьезные травмы и погиб на месте аварии.По информации портала, рядом с погрузчиком рабочие производили замены металлических ограждений. Были установлены необходимые знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ. Отмечается, что от удара 17-тонный погрузчик сдвинулся на четыре метра.