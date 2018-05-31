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На «олимпийке» россиянин на Audi врезался в погрузчик и погиб
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
ДТП произошло в четверг, 31 мая, около полудня недалеко от деревни Голубы Борисовского района. По предварительным данным, 50-летний россиянин на Audi следовал по «олимпийке» и на 462-м километре трассы влетел в погрузчик, стоявший на обочине.
Водитель легкового авто получил серьезные травмы и погиб на месте аварии.
По информации портала
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ДТП произошло в четверг, 31 мая, около полудня недалеко от деревни Голубы Борисовского района. По предварительным данным, 50-летний россиянин на Audi следовал по...
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