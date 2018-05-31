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Продолжается расследование уголовного дела по факту захоронения отходов свинцовой золы в Ивацевичском районе
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
- В результате действий предпринимателей окружающей среде был причинен вред в крупном размере. Кроме того, предприниматели уклонились от уплаты экологического налога. В отношении них возбуждены уголовные дела. Расследование осуществляет следственное управление УСК по Брестской области.
Дмитрий Иванюк добавил, что следствием осуществляется работа по устранению последствий хранения отходов и их утилизации.
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