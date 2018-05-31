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Из Минска можно будет улететь в шесть городов России, в которых пройдет ЧМ по футболу
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Это Москва, в четыре аэропорта которой выполняется 16 ежедневных рейсов. Также пять рейсов в день выполняется в Санкт-Петербург, два - в Калининград. Кроме того, прямые авиарейсы из Минска осуществляются в Сочи, Ростов и Нижний Новгород.
Службы аэропорта готовы к обслуживанию болельщиков, отметил Корнев. Авиакомпании-перевозчики, которые выполняют перевозку по данным маршрутам, получили все необходимые документы (это «Белавиа», «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Сибирь»).
Всего матчи чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля этого года.
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Это Москва, в четыре аэропорта которой выполняется 16 ежедневных рейсов. Также пять рейсов в день выполняется в Санкт-Петербург, два - ...
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