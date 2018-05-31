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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах локализован Фото: news.vitebsk.cc ...

Очевидцы возгорания позвонили спасателям сегодня в 9.28. Из-за сильного задымления пожарные, прибывшие к ФОКу, в первую очередь делали упор на эвакуацию людей, обследовали помещения. Восемь работников комплекса покинули здание до прибытия пожарных самостоятельно.На ликвидации пожара были задействованы около 30 спасателей и 8 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей.Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.