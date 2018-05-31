В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков и Медведев обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества Было уделено внимание актуальным вопросам сотрудничества двух стран. А кроме того, обсуждался график предстоящих встреч. Переговоры Андрея Кобякова и...

Было уделено внимание актуальным вопросам сотрудничества двух стран. А кроме того, обсуждался график предстоящих встреч. Переговоры Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева прошли на полях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Товарооборот между Беларусью и Российской Федерацией в первом квартале нынешнего года составил $8,4 млрд. Он увеличился к уровню января-марта 2017-го на 20,3%. Россия — основной торговый партнер нашей страны.