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Консультации по полномасштабному соглашению с Россией о признании виз продолжатся в сентябре - МВД

01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских игр — sb.by), посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов, а 

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уже после этого, я думаю, в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел по данному вопросу», — заявил Бегун.    

Большое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.

После оценки эффективности «спортивного» соглашения будет продолжена работа над полномасштабным соглашением о взаимном признании виз, подытожил Бегун.


 
 
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«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских...
 
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