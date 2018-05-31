Читайте также Не менее 150 тыс. иностранных болельщиков ЧМ по футболу, как ожидается, проследуют через Беларусь - МВД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Консультации по полномасштабному соглашению с Россией о признании виз продолжатся в сентябре - МВД «Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских...

», — заявилБольшое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.После оценки эффективности «спортивного» соглашения будет продолжена работа над полномасштабным соглашением о взаимном признании виз, подытожил Бегун.