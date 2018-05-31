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Консультации по полномасштабному соглашению с Россией о признании виз продолжатся в сентябре - МВД
01.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских игр — sb.by), посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов, а уже после этого, я думаю, в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел по данному вопросу», — заявил Бегун.
Большое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.
После оценки эффективности «спортивного» соглашения будет продолжена работа над полномасштабным соглашением о взаимном признании виз, подытожил Бегун.
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«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских...
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