В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны СНГ подписали концепцию сотрудничества в инновационном развитии энергетики Документы разрабатывались на основе новейших мировых тенденций в энергетике с учетом национальных особенностей стран СНГ. Помимо непосредственно развития...

Документы разрабатывались на основе новейших мировых тенденций в энергетике с учетом национальных особенностей стран СНГ. Помимо непосредственно развития энергетической сферы концепция будет способствовать повышению уровня энергетической безопасности государств Содружества, снижению энергоемкости их экономик и масштабному внедрению энергоэффективных технологий, повышению эффективности и надежности систем электро- и теплоснабжения потребителей, позволит стимулировать инвестиции в топливно-энергетический комплекс.План первоочередных мероприятий по реализации концепции включает в себя более 20 крупных проектов. Среди них разработка дорожной карты по приоритетным направлениям инновационного развития энергетики государств - участников СНГ, подготовка предложений по созданию совместных международных исследовательских комплексов в сфере инновационного развития энергетики, внедрению умных сетей и накопителей энергии, развитие научно-технического потенциала.