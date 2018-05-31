Верблюды пасутся на футбольном поле стадиона в Барановичах

На днях в Барановичи приехал цирк-шапито. Вместе с ним, в том числе, в город пожаловали верблюды, выступающие в рамках циркового шоу.



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Как сообщает портал Intex-press, экзотических для нашей страны животных отправили пастись на запасное поле местного футбольного стадиона "Локомотив", качество которого едва ли отвечает требованиям для профессиональных тренировок, зато для выгула верблюдов подошло идеально.

Фото Intex-press.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56028.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56028.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56028.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56028.php

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