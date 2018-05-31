Продолжается расследование уголовного дела по факту захоронения отходов свинцовой золы в Ивацевичском районе

УСК по Брестской области продолжает расследование уголовных дел по статьям 278 (нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, фигурантами которых являются двое жителей Березы.



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Напомним, в 2015 году они, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заключили договоры на переработку отходов производства и получили от СООО «Белинвестторгсплав» свыше 7 500 тонн отходов золы свинцовой. Однако переработка отходов не производилась, а на основании ложных документов один из ИП продал их второму под видом минеральной добавки, а он произвел их захоронение на земельном участке на территории Ивацевичского района.