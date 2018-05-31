​Чемпионат Европы по художественной гимнастике открывается в Испании

1 июня в Испании стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Будут разыграны медали в личном многоборье. В групповых упражнениях команды поспорят за медали в двоеборье и отдельных упражнениях. Юниорки проведут финалы в отдельных видах многоборья и подведут итоги в командном зачёте. Сборная Беларуси представлена сильнейшим составом во главе с лидером команды Екатериной Галкиной. Сегодня в программе турнира – церемония открытия и квалификационные соревнования.