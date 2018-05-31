Защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством. Об этом сообщает COPE .



Серхио Рамос. Фото: Reuters

По информации издания, жертвами хулиганов также стали члены семьи испанца, из-за чего им пришлось сменить телефонные номера.

Причиной к звонкам стал инцидент, произошедший в финальном матче Лиги чемпионов . В одном из эпизодов 32-летний капитан «сливочных» сошелся в борьбе с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом, по итогам которого египтянин получил травму плеча и не смог продолжить игру.

В финале «Реал» одержал победу над «красными» и третий год подряд стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

После финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее подписали сотни тысяч человек.

Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на Серхио Рамоса. Он также направил жалобу в ФИФА и потребует компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро «за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу».

В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

Выступление Мохаммеда Салаха на чемпионате мира было под вопросом. Даже если форвард «Ливерпуля» отправится в Россию, велика вероятность, что он пропустит один или два первых матча сборной Египта на мундиале.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.