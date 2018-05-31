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Капитану "Реала" угрожают расправой за нанесение травмы Салаху
Защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством. Об этом сообщает
По информации издания, жертвами хулиганов также стали члены семьи испанца, из-за чего им пришлось сменить телефонные номера.
Причиной к звонкам стал инцидент, произошедший
В финале «Реал» одержал победу над «красными» и третий год подряд стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
После финала Лиги чемпионов на Change.org
Юрист из Египта Бассем Вахба
В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.
Выступление Мохаммеда Салаха на чемпионате мира было под вопросом. Даже если форвард «Ливерпуля» отправится в Россию, велика вероятность, что он пропустит один или два первых матча сборной Египта на мундиале.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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Защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством.
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