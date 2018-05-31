Водонапорные башни становятся домами: как выглядят переделанные под жилье водокачки

Водонапорные башни в конце XIX века были обязательной частью городских пейзажей. Чаще всего их можно найти возле железнодорожных станций, так как именно они обеспечивали водой паровозы. Многие из них неплохо сохранились, но чаще всего они никому не нужны. Но есть люди, готовые тратить немалые деньги, чтобы превратить башни в жилье.



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday

Классическая башня рядом с Императорским вокзалом в Потсдаме в Германии была выкуплена семейной парой — архитекторами студии Wirth Alonso Architekten Катриной Вирт и Даниэлем Алонсо Гонсалесом. Они решили переделать ее в жилье.



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday

Однако они не сразу смогли решить, как использовать 6-этажный дом без лифта. После долгих раздумий семейная пара остановилась на концепции, когда каждый этаж имеет собственное назначение, отличается от предыдущих по высоте, планировке, освещению и обстановке. Каждый уровень нужно рассматривать как отдельный проект.



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday

При реконструкции архитекторы постарались сохранить как можно больше исторических деталей. В итоге они оставили куполообразный потолок на первом этаже, открытые кирпичные стены, настоящую железную лестницу и даже резервуар для воды на самом верху.



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday

Новые владельцы сохранили уникальную металлическую конструкцию, венчающую башню.



Фото: Luca Girardini, www.wasserturm.holiday

По их признанию, верхняя терраса — одно из любимых мест в новом доме. С нее открывается просто фантастический панорамный вид.



Фото: new-creator.info

Еще один пример удачной реконструкции водонапорной башни можно найти в одном из районов Лондона. Над ней работали архитекторы из студии Grand Design по заказу молодой супружеской пары.



Фото: new-creator.info

Сама башня была построена в 1867 году, а вышла из эксплуатации в начале 20 века.



Фото: new-creator.info

Теперь на 8 этажах расположились кухня, 4 спальни с ванными комнатами, тренажерный зал, лифт.



Фото: new-creator.info

Для расширения пространства для гостиной со столовой архитекторы спроектировали 2-этажную стеклянную пристройку.



Фото: new-creator.info

Теперь старая башня считается одним из самых эксцентричных жилых зданий Лондона.



Фото: trendir.com

Жилую водонапорную башню можно отыскать в бельгийском Антверпене. Каждый из ее шести этажей имеет площадь всего шесть квадратных метров, но это позволило разместить на них две спальные комнаты, ванную, гостиную, кухню и зимний сад. Стены сделаны из полупрозрачного материала.

К сожалению, в Беларуси жилых башен пока нет, зато есть примеры, когда для них все же нашлась новая функция. Подробнее мы расскажем в ближайшее время.