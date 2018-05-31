Горел гараж, обрушилась галерея, пострадавшего достали из-под завала, а сотрудников эвакуировали. Фото учений МЧС

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Комплексные учения Слуцкий РОЧС провёл 30 мая на Слуцком сахарорафинадном комбинате. Спасатели и сотрудники предприятия отрабатывали слаженность в действиях всех подразделений при ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.
В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации пожара и эвакуации техники из гаражного бокса. При условном обрушении галереи спасатели извлекали из-под завала пострадавшего с помощью специального гидравлического инструмента.
Санитарная дружина комбината спасала из задымленного помещения пострадавшего и оказывала первую медицинскую помощь.
Проведена тренировочная эвакуация из административного здания с включением автоматической системы оповещения о пожаре. Для создания эффекта задымления и условий, наиболее приближенных к реальным, использовались дымообразующая установка и дымовые шашки.
В мероприятии участвовала аварийно-спасательная техника Слуцкого РОЧС и инженерная техника предприятия.
Участники учений вместе с директором предприятия Николаем Прудником и начальником Слуцкого РОЧС Дмитрием Лиходиевским подвели итоги учений и оценили действия работников комбината и РОЧС.