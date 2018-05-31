ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горел гараж, обрушилась галерея, пострадавшего достали из-под завала, а сотрудников эвакуировали. Фото учений МЧС

01.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Горел гараж, обрушилась галерея, пострадавшего достали из-под завала, а&nbsp;сотрудников эвакуировали. Фото учений МЧС
Разбор завала с использованием гидравлического инструмента Предоставлено Слуцким РОЧС
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Комплексные учения Слуцкий РОЧС провёл 30 мая на Слуцком сахарорафинадном комбинате. Спасатели и сотрудники предприятия отрабатывали слаженность в действиях всех подразделений при ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации пожара и эвакуации техники из гаражного бокса. При условном обрушении галереи спасатели извлекали из-под завала пострадавшего с помощью специального гидравлического инструмента.

Санитарная дружина комбината спасала из задымленного помещения пострадавшего и оказывала первую медицинскую помощь.

Проведена тренировочная эвакуация из административного здания с включением автоматической системы оповещения о пожаре. Для создания эффекта задымления и условий, наиболее приближенных к реальным, использовались дымообразующая установка и дымовые шашки.

В мероприятии участвовала аварийно-спасательная техника Слуцкого РОЧС и инженерная техника предприятия.Горел гараж, обрушилась галерея, пострадавшего достали из-под завала, а&nbsp;сотрудников эвакуировали. Фото учений МЧС

Участники учений вместе с директором предприятия Николаем Прудником и начальником Слуцкого РОЧС Дмитрием Лиходиевским подвели итоги учений и оценили действия работников комбината и РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбор завала с использованием гидравлического инструмента Предоставлено Слуцким РОЧС Самое важное Последний звонок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика