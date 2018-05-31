Чем прикрыть почву, чтобы не росли сорняки?

Чтобы сократить до минимума надоедливую прополку, оптимальное решение — засыпать или застелить открытую поверхность почвы такими материалами, которые не помешают росту основной культуры, но перекроют сорнякам доступ к свету (а иногда и к воде). Это называется «замульчировать». Делать это лучше в мае, после того, как почва прогреется, но до начала активного роста сорных растений.

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А какие бывают мульчирующие материалы?

1. Органические, постепенно разлагающиеся и удобряющие почву.

Полуперепревший компост;

Скошенная трава;

Резаная солома, подсолнечная или гречневая шелуха;

Древесная кора, щепа, опилки, измельченные ветки кустарников, шишки.

Эти виды мульчи — самые полезные. Ведь они мало того, что служат медленнодействующим удобрением, но еще и улучшают структуру почвы, увеличивают гумусный слой. Конкретное их применение зависит от того, как вы ухаживаете за замульчированными растениями: например, посадки томатов или чеснока лучше присыпать быстро разлагающимися компостом или травой (это позволит к концу лета перекопать грядки), землянику — соломой (она рыхлая, и ягоды не будут касаться земли и гнить), хвойные и рододендроны — корой, щепой или опилками (подкисляют почву), ну, а плодовые и декоративные кустарники и деревья, а также крупные многолетние цветы будут благодарны практически за любой вид мульчи при условии внесения соответствующих удобрений. Важно: не используйте для производства мульчи части растений, поврежденные болезнями и вредителями!



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2. «Долгоиграющие», практически не разлагающиеся (в т.ч. искусственного происхождения)

Каменная отсыпка (щебень, галька, гравий);

Тёмные нетканые укрывные материалы, агроткань;

Чёрная полиэтиленовая плёнка.

Большинство из перечисленных материалов способны служить в саду долгие годы. Искусственная мульча (плёнка или агроткань) поможет надёжно защитить культурные растения от сорняков, но особой красотой она не отличается и поэтому чаще всего используется лишь для застилания дорожек и междурядий в огороде и ягодниках. К тому же некоторые ее виды плохо пропускают воду (плёнка) и слишком сильно греются на солнце. Отсыпка из натурального камня, напротив, очень эстетична, но быстро засоряется опавшими листьями, а отдельные виды камня (гранит, известняк и др.) могут сильно влиять на кислотность почвы. Это отличное решение для каменистых садов или посадок хвойных растений.