От чего или от кого нужно защищать детей?

С таким вопросом накануне Дня защиты детей корреспондент МЛЫН.BY обратилась к юным жителям Слуцка.

Ян Шляхов, победитель международных и республиканских конкурсов в области IT-технологий, финалист технологического конкурса Imagine Cup 2018 в США.





Парню 17 лет, он заканчивает СШ №11 Слуцка и уже зачислен на 1-й курс факультета прикладной математики и информатики БГУ. Яну не нужно сдавать ЦТ, он стал студентом благодаря своей уникальной IT-разработке, победившей в республиканских и международных конкурсах. Система «Лучший консультант» для усовершенствования сферы обслуживания, разработанная Яном, одержала верх в региональном финале международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Проект юного слутчанина оказался лучшим среди разработок 12 команд, победивших ранее в национальных отборах. Уже скоро Яна Шляхова ждет гранд-финал конкурса, который пройдет в США. «Лучший консультант» — это инновационная компьютерная система, способная оценить потребности потенциального покупателя по его внешности и эмоциональному состоянию. С помощью камер видеонаблюдения она собирает необходимую информацию о человеке, анализирует и дает продавцу подсказки, какой товар предложить клиенту, чтобы он остался доволен.

— Еще ни разу не сталкивался с нарушением прав ребенка. Возможностей масса, было бы желание. Например, в сфере информационных технологий любой подросток может добиться высот на уровне со взрослым. У нас сейчас проводится огромное количество разнообразных конференций. Не только научно-практических, но и в сфере бизнеса, в том числе для детей и подростков. Любой несовершеннолетний может собрать команду, продумать проект и продвигать его. Для этого не нужно больших капиталовложений, главное — хорошая идея. С 14 лет официально можно зарабатывать, а в сфере IT для этого достаточно оформить карточку и выполнять задания на специализированных сайтах. Работодателю все равно, сколько вам лет, главное, чтобы вы качественно выполняли работу. Лично убедился в этом. Работа на таких ресурсах не слишком трудная, так что подросток не нарушает нормальный распорядок дня, остается время и на отдых. Если все получается, то тебя быстро заметят, предложат крупный контракт. А это уже хороший старт в будущее.

Защищать детей нужно от безделья, неприкаянности. Когда им нечем заняться, они больше подвержены негативному влиянию. Надо предоставлять детям больше возможностей для саморазвития, творчества. Как, например, в Швеции в школах создали идеальную среду для разнообразного времяпрепровождения. Хочешь — после уроков занимайся спортом или танцами, работай в химической лаборатории. Конечно, и у нас есть факультативы, кружки, но их не так много и они не такие разнонаправленные. Надо расширять список, предлагать детям современные, популярные виды деятельности.

Полина Литвинович, ученица СШ №13 Слуцка, лауреат международного конкурса изобразительного искусства.





С 6 лет Полина воспитывается в опекунской семье и активно занимается творчеством. В прошлом году она стала обладателем диплома I степени на международном конкурсе в Абхазии. Увлекается психологией и мечтает стать журналистом и научиться ездить на велосипеде.

— Думаю, все права детей в полной мере реализуются — мы можем получать социальные блага, учиться, творить, свободно выбирать будущую профессию. Конечно, не без участия взрослых, ведь мы, дети, зависим от них материально, нуждаемся в их опыте и опеке. Но в целом главный выбор своей жизни каждый ребенок делает сам. Что касается равенства возможностей, то оно в целом соблюдается — человек с ограниченными возможностями тоже может получить образование, найти подходящую работу, заниматься творчеством. Главное — иметь талант и огромное желание. Да, инвалидам приходится прилагать больше усилий, чтобы чего-то достичь, но если человек по-настоящему хочет, он добивается. В прошлом году я на общих основаниях, без каких-то поблажек смогла поступить в 1-й класс художественной школы. Моя экзаменационная работа оказалась в числе лучших. А до этого я смогла победить в конкурсе, где моими соперниками были здоровые дети. Но есть и нюансы: многие сферы деятельности людям с ограниченными возможностями попросту недоступны. Например, я не могу пойти с классом в поход. Или не могу поучаствовать в спортландии, хотя мне этого очень хочется.

Защищать же детей в первую очередь надо от плохого примера взрослых. Ведь мы, дети, — отражение ценностей и пороков наших близких. Ребенок не рождается плохим, невоспитанным: он не пьет, не курит, не ведет себя неуважительно и жестоко по отношению к другим от рождения. Он чистый лист, на который информацию записывают взрослые. И зачастую эта информация не самая правильная.

У меня нет тяги к плохим привычкам, потому что родители со мной разговаривают, закладывают правильные основы жизни. В нашем доме не бывает бурных застолий с большим количеством алкоголя, нет домашнего насилия. Но бывают разные семьи. Глядя на близких, ребенок неосознанно начинает вести себя так же. Нужно не столько учить детей, сколько объяснять родителям, как себя правильно вести в той или иной ситуации. И обязательно быть честными: если они учат чему-то ребенка, а сами не соблюдают этих правил, эффекта не будет.

Антон Фомин, учащийся Слуцкого государственного колледжа, серебряный призер чемпионата Беларуси по грэпплингу.





Пятнадцатилетний Антон, несмотря на юный возраст, по силе и выносливости не уступает многим взрослым мужчинам. Почти 5 лет парень активно занимается спортом. Начинал с бокса, а когда в Слуцке открылась школа смешанных единоборств, увлекся тайским боксом и грэпплингом. Антон — титулованный боец: месяц назад вернулся с республиканских соревнований, где занял 2-е место. Впереди спортсмена ждет отборочный турнир на международные соревнования. А пока спортивная подготовка помогает молодому человеку и в обычной жизни. В прошлом году Антон Фомин вместе с другом задержали правонарушителя.

— Не знаю, как другие, а я не чувствую себя ущемленным в правах: могу получать образование, развиваться в сфере, которая мне нравится, и добиваться успехов. Несмотря на то что я из небольшого города, на равных со столичными ребятами могу участвовать в соревнованиях и побеждать. В спорте к нам относятся не как к детям, а как к профессио­налам. Выбирая спорт, я принимал о­сознанное решение, точно так же мог пойти в любую другу сферу и пытаться достичь вершин там. Мы, подростки, сегодня имеем большую свободу, которой нужно уметь правильно распоряжаться, не забывая, что и у детей есть обязанности, а не только права.

Хоть я и подросток, но профессио­нальный борец, так что защищать меня от физического насилия нет надобности — я и сам могу защитить слабого. Но, думаю, защита нам, несовершеннолетним, нужна от вредных привычек: от алкоголя, наркотиков. Даже в малых дозах они разрушают человека, его личность, приводят к деградации. Считаю, что нужно еще более активно вести пропаганду здорового образа жизни. Человек, вовлеченный в спорт, выплескивает свою энергию по-другому, получает заряд бодрости, адреналин иным способом. Я знаю многих ребят, которые благодаря спорту направили свою жизнь в правильное русло.