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Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

01.06.2018 — Разное | Лидская газета  
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Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)
Если для кого-то начало лета ассоциируется с началом отдыха, путешествий, то для 774-х лидских выпускников это время первых по-настоящему серьезных испытаний – выпускные экзамены, ЦТ, поступление... Пора, пора становиться взрослыми!.. Собрать силы, сконцентрировать волю, и конечно же, вооружиться знаниями, чтобы достойно выдержать испытания и заработать путевку во взрослую жизнь.

В СШ №4 шестнадцать одиннадцатиклассников сегодня сдавали экзамен по русскому языку – изложение. Нарядные и серьезные, с замиранием сердца, они слушали объявление по радио текста изложения. Специалисты Министерства образования за несколько минут до начала экзамена поздравили выпускников и назвали тексты из сборников 2017 года издания. В этот раз для ребят были предложены на выбор два текста: “Охота за птичьими голосами” или “Белая белка”. На написание изложения давалось время с 9.00 до 13.00. Достаточно, чтобы прослушать, обдумать, вспомнить, написать... И – несколько раз внимательно проверить себя. Ведь оценка на экзамене – балл в аттестат и шанс при поступлении. К слову, одна из одиннадцатиклассниц СШ №4, Ангелина Оковицкая, претендует на золотую медаль. Всего же в этом году на Лидчине ожидается более сорока медалистов, золотых и серебряных.

Выпускникам предстоит сдать четыре экзамена: по русскому или белорусскому языку на выбор, иностранному языку, математике и истории Беларуси.

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

Все у вас получится! Одиннадцатиклассники сегодня сдавали первый экзамен (фото)

 
 
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Если для кого-то начало лета ассоциируется с началом отдыха, путешествий, то для 774-х лидских выпускников это время первых по-настоящему серьезных испытаний –...
 
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