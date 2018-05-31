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Более 150 тысяч иностранных болельщиков поедут через Беларусь на чемпионат мира по футболу
Более 150 тысяч болельщиков из разных стран могут поехать на чемпионат мира по футболу транзитом через Беларусь, информирует Департамент по гражданству и миграции МВД.
Известно, что билеты на матчи ЧМ купили около 1,5 миллионов иностранных болельщиков. Ожидается, что более 10% из них проследуют через Беларусь. Скорей всего, многие задержатся здесь, чтобы осмотреть туристические достопримечательности. МВД заверяет, что правоохранители готовы обеспечить безопасность такого числа иностранцев.
В министерствах внутренних дел Беларуси и России созданы рабочие группы, которые оперативно будут решать проблемные вопросы.
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Более 150 тысяч болельщиков из разных стран могут поехать на чемпионат мира по футболу транзитом через Беларусь, информирует Департамент по гражданству и...
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