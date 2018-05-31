​Десятый тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 1 июня

На стадионе «Трактор» состоится столичное дерби – «Динамо» примет клуб «Минск».

«Динамо» от лидера – БАТЭ – составляет пять очков. Футбольный клуб «Минск» одержал всего одну победу в чемпионате и располагается на 12-й строчке. Начало встречи – в 18.45. Интересный матч ожидается в Гродно. «Нёман», который сейчас занимает третье место в турнирной таблице, примет «Шахтёр». Солигорский клуб – на пятой позиции и отстаёт от соперника на три очка. Поединок стартует в 20:45. Другие матчи десятого тура пройдут в субботу и воскресенье.