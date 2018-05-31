На территории Республики Беларусь 1 июня стартовала специальная программа “Мак”

В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, выявления лиц, занимающихся хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств, в период времени с 1 июня по 15 сентября 2018 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «Мак».

На территории района мероприятие проводится ежегодно.

Необходимо отметить, что борьба с распространителями наркотиков закреплена на законодательном уровне Республики Беларусь: предусмотрены меры административного и уголовного характера. Согласна статьи 16.1 Кодекса об административныфх правонарушениях: посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества – влекут налождение штрафов в размере до 20 базовых величин.

В соответствии со статьей 329 уголовного кодекса: посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – наказываются штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В рамках акции правоохранителями будет проведена разъяснительная работа среди населения о запрете посева, выращивания мака и конопли, ответственности за их возделывание и выращивание. Также будут проведены комплексные мероприятия по выявлению и уничтожению посевов мака и конопли, а нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и распространением наркотиков, вы можете сообщить ее по телефонам: 54-788 или 102, анонимность и вознаграждение гарантируется.